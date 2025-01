Publicado 07/01/2025 16:35

Quatis - A Prefeitura de Quatis ampliou os grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19, agora incluídos de forma regular no Calendário Nacional de Vacinação.

A decisão segue as orientações da 2ª edição da Estratégia de Vacinação contra a Covid-19, publicada pelo Ministério da Saúde, e tem como objetivo reforçar o combate à doença e garantir que a população complete seu esquema vacinal.



A partir de agora, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais passam a ser vacinados de forma rotineira.



Além desses, outros grupos também foram incluídos de maneira especial no calendário de vacinação, como pessoas em situação de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.



A vacinação para gestantes, crianças e adolescentes ocorre às segundas e quartas-feiras, das 9h às 16h, no Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), conhecido como a antiga Casa da Criança.



Já para os outros grupos, a imunização acontece nas segundas e quartas-feiras, no mesmo horário, na Unidade de Saúde ESF II Maria da Glória Silva, no bairro Mirandópolis, e nas terças e quintas-feiras, também das 9h às 16h, na Clínica da Família, localizada no bairro Nossa Senhora do Rosário.