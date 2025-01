Publicado 06/01/2025 20:54

Quatis - Um carro com quatro homens foi alvo de disparos na madrugada deste domingo (5), em Quatis (RJ). O caso aconteceu na Rua Coronel José Leite, no Centro da cidade.

Segundo a denúncia recebida pela Polícia Militar, um veículo teria passado pelo local efetuando disparos na via. Ao chegar no endereço, a equipe avistou um veículo com as características mencionadas e realizou a abordagem do carro, que estava ocupado por quatro indivíduos.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Os ocupantes do veículo relataram aos agentes que o disparo teria sido realizado por um homem conhecido como "Theodes", acompanhado de outros dois suspeitos, todos integrantes da facção criminosa TCP.

De acordo com os depoimentos, "Theodes" teria sacado uma arma e disparado contra o veículo enquanto passavam pela rua, atingindo o automóvel.

Um dos ocupantes do carro, foi ferido superficialmente por estilhaços, sendo socorrido e levado ao Hospital de Quatis, onde foi atendido e liberado em seguida. Apesar das buscas realizadas pela guarnição na região, não foi possível localizar o autor dos disparos.

Os envolvidos foram conduzidos à 100ª Delegacia de Polícia, onde prestaram esclarecimentos e posteriormente foram liberados.

O veículo foi agendado para perícia, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Não foram apreendidos materiais ou armas, e o caso segue em investigação.