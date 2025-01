Publicado 09/01/2025 20:14

Quatis - A partir da próxima segunda-feira, dia 13, a cidade de Quatis passará por um processo de vistoria em imóveis como parte de um levantamento de campo. A iniciativa busca coletar informações específicas para a atualização cadastral de unidades imobiliárias previamente selecionadas. Esse trabalho será realizado pela empresa Geopixel, contratada pela Prefeitura de Quatis para conduzir a ação.

As vistorias serão realizadas em todos os bairros do município, abrangendo diversas localidades. Para garantir a transparência e a segurança dos moradores, as equipes responsáveis estarão uniformizadas e portarão crachás de identificação. Esse cuidado tem como objetivo tranquilizar a população e minimizar possíveis transtornos durante o serviço.

Conforme esclarecido pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, os profissionais utilizarão ferramentas apropriadas para o levantamento, como trenas, medidores a laser e pranchetas. Além disso, serão utilizados “croquis”, que correspondem a representações gráficas das áreas externas das edificações, permitindo determinar a área total construída.

A Prefeitura reforça a importância dessa ação para atualizar os cadastros imobiliários e facilitar o planejamento urbano no município. Com o auxílio da Geopixel, espera-se que o trabalho seja concluído de forma eficiente, garantindo a precisão das informações levantadas.