07/01/2025

Quatis - A Prefeitura de Quatis, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento profissional e ampliar as oportunidades de emprego no município, passou a aderir a plataforma "Escola do Trabalhador 4.0". O projeto é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com a Microsoft, e tem como objetivo promover a qualificação e a inserção profissional dos trabalhadores brasileiros.

Integrando o programa Caminho Digital, a plataforma oferece cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e produtividade, com o intuito de preparar os cidadãos para o mercado de trabalho atual. Para participar, os interessados devem acessar o site oficial da Escola do Trabalhador 4.0 e realizar o cadastro através desse site

Os cursos estão disponíveis online, permitindo que os cidadãos possam acessá-los de qualquer lugar, o que facilita a aprendizagem e oferece maior acessibilidade. Para aqueles que não possuem computador ou notebook, há a opção de agendar um horário no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis, onde poderão utilizar os computadores disponíveis para realizar os cursos.

O CATE está localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro de Quatis. Para mais informações, os cidadãos podem procurar a equipe da unidade, que estará disponível para orientações sobre os cursos e outras oportunidades de crescimento profissional no município.