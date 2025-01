Vacina contra Covid-19 - Foto: Arquivo

Vacina contra Covid-19Foto: Arquivo

Publicado 15/01/2025 22:17 | Atualizado 15/01/2025 23:27

Quatis - A Prefeitura de Quatis informou nesta terça-feira (14) que, no momento, a vacina contra a Covid-19 está em falta no município. O desabastecimento ocorre devido a uma falha na logística de entrega do imunizante, que originalmente estava programada para o dia 10 de janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a nova previsão é de que a entrega dos lotes ocorra nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Assim, espera-se normalizar o abastecimento e garantir que a vacinação possa ser retomada com brevidade.

A expectativa é que as vacinas estejam disponíveis nas Unidades de Saúde de Quatis a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Dessa forma, o cronograma de vacinação poderá ser retomado, atendendo às demandas da população.

Em nota, a prefeitura agradeceu a compreensão de todos e reforçou a importância da colaboração dos munícipes neste momento. Para maiores informações ou esclarecimentos, a orientação é entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 202 1033.