Publicado 14/01/2025 19:49

Quatis - Neste sábado, 18 de janeiro, a Prefeitura de Quatis dará início à primeira edição da FeirArte de 2025, a tradicional Feira de Artesanatos da cidade. O evento será realizado na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro, das 9h às 14h, e promete atrair moradores e visitantes com uma grande variedade de atrações.

A FeirArte contará com diversas barracas de produtos artesanais e gastronômicos, oferecendo uma oportunidade perfeita para quem deseja fazer compras no fim de semana. Os visitantes poderão encontrar desde itens exclusivos de artesãos locais até deliciosas opções para saborear enquanto passeiam pela feira.

Além das atrações comerciais, a programação também traz uma dose de animação com o grupo musical "Na Vibe do Vinny", que promete embalar o público com muito pagode e música ao vivo. A apresentação será uma ótima oportunidade para quem deseja curtir uma tarde de lazer em Quatis.