Publicado 09/01/2025 20:54

Quatis - Nesta semana, foram abertas cerca de 30 vagas de estágio para estudantes de ensino superior em 13 áreas de graduação, em Quatis (RJ). O objetivo é proporcionar aos alunos uma experiência prática que contribua para sua formação educacional e profissional.



As vagas fazem parte do Programa de Estágios da Prefeitura, voltado para estudantes de cursos como administração, ciências contábeis, economia, direito, pedagogia, letras, enfermagem, psicologia, assistência social, engenharia (civil, ambiental, florestal, agricultura), arquitetura e comunicação (jornalismo, publicidade e design). A iniciativa busca fomentar o aprendizado e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.



Segundo Caroline Nevez Nogueira, coordenadora de Administração Geral e Gestão de Pessoas, o estágio é remunerado, com uma bolsa mensal de R$670, e tem carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem enviar o currículo para o Departamento de Recursos Humanos (RH) da Secretaria Municipal de Administração (SMA) pelo e-mail gestaodepessoas@quatis.rj.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 202 1033.