Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 17/01/2025 21:36 | Atualizado 17/01/2025 21:36

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis divulgou, nesta sexta-feira (17), como os moradores podem fazer a coleta de resíduos sólidos de saúde. De acordo com o governo municipal, a gestão de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) é direcionada a estabelecimentos que geram materiais contaminados, como aqueles presentes em clínicas, farmácias e veterinárias.

Esses resíduos, que podem conter materiais humanos, animais ou medicamentos, necessitam de um descarte adequado em locais apropriados, uma medida essencial para proteger o meio ambiente.



Para que a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA) mantenha o controle dos pontos de coleta, é fundamental que os profissionais responsáveis por esse tipo de descarte, conhecidos como geradores de Resíduos Sólidos de Saúde, realizem um cadastro.

O registro deve ser efetuado diretamente na sede da SMSA, localizada no prédio da Prefeitura de Quatis, sendo obrigatório apresentar documentos como o cartão do CNPJ, o alvará de localização e funcionamento, a certidão negativa de débitos municipal e um documento de identificação com foto do proprietário.



Além disso, os moradores que precisam descartar resíduos sólidos de saúde podem encaminhar os materiais para a Unidade de Saúde mais próxima de suas residências. Nessas unidades, são aceitos itens como agulhas usadas em testes de glicose, insulina e procedimentos veterinários, medicamentos vencidos e navalhas utilizadas.



Para obter mais informações sobre o processo de descarte ou sobre o cadastro, é possível entrar em contato com a Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente pelo número 0800 202 1033.