Publicado 03/02/2025 21:24

Quatis - Um homem foi encontrado morto na madruga desta segunda-feira (3), em Quatis (RJ). Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Roberto Silveira, no bairro Pilotos.

Ainda de acordo com a PM, o homem, de 32 anos, estava caído no chão ao lado de um carro, que estava com as portas abertas. Para ajudar a Polícia Civil nas investigações, uma equipe da perícia esteve na cena do crime levantando informações.

No local, foram apreendidos cinco cartuchos de calibre 9 milímetros, 11 cartuchos de calibre 556 e duas munições intactas. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado na delegacia de Porto Real, que atende Quatis e está sendo investigado pela Polícia Civil.