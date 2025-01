Publicado 20/01/2025 22:37

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis anunciou, nesta segunda-feira (20), que estudantes de curso superior, técnico ou profissionalizante já podem realizar a atualização e o cadastro para o programa Geração do Amanhã, referente ao primeiro semestre de 2025.

Este programa oferece transporte gratuito para alunos de Quatis que estão matriculados em instituições de ensino de outras cidades e necessitam de transporte para frequentar as aulas presenciais.

De acordo com a prefeitura, o cadastro é feito de forma totalmente online, acessando este link . Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível e anexar os documentos exigidos. O prazo para efetuar o cadastro ou recadastro vai até o dia 20 de março.

Em caso de dúvidas, o interessado pode procurar o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro, ou entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp (24) 99860-0685.