Publicado 21/01/2025

Quatis - As equipes Águia Azul e Master do Vira Copo garantiram suas vagas na final do Torneio de São Sebastião Sub-50, que acontece em Quatis. No último domingo (19), o campo do distrito de Falcão foi o cenário das semifinais, marcadas por jogos emocionantes.

No primeiro confronto, o Águia Azul enfrentou o Terreirão FC e venceu por 2 a 1. Apesar de começar atrás no placar, o Águia virou o jogo com gols marcados por Gilberto de Souza e Meia Zezé. No segundo jogo, o Master do Vira Copo e o Falcão FC protagonizaram uma partida acirrada. Após um gol de falta e muita disputa, a decisão foi para os pênaltis, onde o Master do Vira Copo venceu por 6 a 5, garantindo sua presença na final.

A partida decisiva, que seria realizada no mesmo dia às 11h, foi adiada para o próximo domingo, dia 26, às 8h, também no campo do distrito de Falcão. A entrada será gratuita, permitindo que a comunidade acompanhe a final e apoie os times participantes.