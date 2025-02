Assinatura da Ordem de Serviço, em Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 03/02/2025 21:39 | Atualizado 03/02/2025 21:43

Quatis - O prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, oficializou, nesta segunda-feira (3), a assinatura e entrega da Ordem de Serviço para dar início à construção do Hospital Municipal, denominado Hospital do Povo.

O evento simbólico aconteceu na Praça Dr. Teixeira Brandão, situada no centro da cidade, durante mais uma edição da Feira de Artesanatos (FeirArte). Acompanhando o chefe do Executivo, estavam a vice-prefeita Ivone Bento, o secretário de Saúde Lucas Silva e o secretário de Infraestrutura Rael Cunha.



A solenidade também contou com a presença do deputado estadual e secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, além do ex-prefeito do município, José Laerte d’Elias. O presidente da Câmara Municipal, Alex d’Elias, e um representante da LCR Construções LTDA – empresa vencedora do processo licitatório para execução do projeto – também participaram do ato.



A construção do hospital receberá investimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que destinou mais de R$ 18 milhões para viabilizar a obra. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados em março.



Na etapa inicial, serão realizados serviços como emissão de licenças, instalação das redes de abastecimento de água e energia elétrica, além da implementação do projeto executivo. Segundo as autoridades municipais, a expectativa é que o Hospital Municipal seja inaugurado em 2026.