Publicado 07/02/2025 23:14

Quatis - A Prefeitura de Quatis iniciou, nesta sexta-feira (7), a campanha de vacinação contra a Febre Amarela. A iniciativa segue as orientações da nova nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que recomenda aos municípios a intensificação da vigilância e da imunização contra a doença.



No município, pessoas com idades entre 9 meses e 59 anos que ainda não receberam a vacina poderão ser imunizadas a partir da próxima segunda-feira, dia 10. Para isso, basta comparecer à Unidade de Saúde mais próxima e agendar a aplicação da dose. A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, de forma escalonada em diferentes unidades de saúde.

Às segundas-feiras, a imunização será realizada na Clínica da Família, localizada no bairro Nossa Senhora do Rosário. Nas terças-feiras, o atendimento ocorrerá no Núcleo de Atenção Integrado à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, antiga Casa da Criança, no Centro. Às quartas-feiras, a vacinação estará disponível no ESF II Maria da Glória Silva, no bairro Mirandópolis. Nas quintas-feiras, os moradores poderão procurar o ESF III Ana Greice, no bairro Jardim Independência, e, às sextas-feiras, o atendimento será realizado no ESF IV Conselheira Neuza Pacheco, no bairro Jardim Polastri.



A recomendação é que a dose seja aplicada pelo menos 10 dias antes de viagens para áreas onde há risco de transmissão da febre amarela. A Prefeitura também orienta a população a ficar atenta aos sintomas da doença, que incluem febre alta, pele e olhos amarelados, dores musculares intensas e manifestações hemorrágicas. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município de Quatis não registra surto da doença no momento. No entanto, com a chegada de eventos festivos como o Carnaval, que aumentam a circulação de visitantes e favorecem a disseminação de vírus, a vacinação se torna uma medida essencial de prevenção.

Segundo a equipe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, após a pandemia da Covid-19, o foco tem sido fortalecer a imunização como estratégia de combate às doenças sazonais, principalmente em períodos de grande concentração de pessoas. A equipe ressalta que o Carnaval atrai muitos turistas para Quatis, o que pode aumentar o risco de contágio, tornando indispensável a realização de campanhas de vacinação e conscientização sobre a importância dos cuidados com doenças virais como a febre amarela.