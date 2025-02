Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 06/02/2025 21:33

Quatis - No ano passado, o Grupamento Ambiental da prefeitura realizou o resgate e a soltura de 82 animais silvestres, conforme levantamento da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA), responsável pelo monitoramento da fauna local. Entre as espécies resgatadas, destacam-se gambá, maritaca, canário-da-terra, cobra-de-vidro, morcego, tatu, carcará, jararaca, ouriço, capivara, falsa-coral e furão-pequeno.



De acordo com as equipes da secretaria, o resgate ocorre quando esses animais são encontrados em áreas urbanas ou rurais. Caso não apresentem ferimentos ou qualquer risco ao bem-estar, são devolvidos à natureza no Parque Natural Municipal Horto dos Quatis, em áreas afastadas das trilhas.

No entanto, se estiverem feridos ou debilitados, são encaminhados para tratamento no Zoológico de Volta Redonda (Zoo-VR) ou no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), localizado em Seropédica (RJ).



A SMSA reforça que a caça ou maus-tratos contra animais silvestres são considerados crimes, conforme previsto na Revisão do Código Ambiental. Caso algum morador encontre um animal silvestre, pode entrar em contato com o Grupamento Ambiental pelo telefone (24) 99826-1867 ou com a secretaria pelo número 0800 202 1033.