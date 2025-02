Publicado 12/02/2025 21:38

Quatis - Os funcionários da Rede Municipal de Ensino de Quatis participaram, na última semana, de uma capacitação sobre inclusão promovida pela prefeitura. O evento foi realizado no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, com o objetivo de preparar os profissionais para atuar de forma direta e oferecer um atendimento adequado aos estudantes com deficiência.

A formação incluiu palestras e oficinas abordando diversos temas relacionados à educação inclusiva. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), a capacitação foi direcionada a todas as áreas da Rede de Ensino, abrangendo desde professores e diretores até motoristas e auxiliares de educação.

De acordo com a equipe pedagógica da SME, a iniciativa buscou garantir que alunos e responsáveis sejam acolhidos em todas as etapas e espaços escolares, recebendo um atendimento adequado às suas necessidades. Além disso, a ação teve como propósito fortalecer um processo educacional mais inclusivo, pautado no respeito e na busca por uma educação de qualidade.