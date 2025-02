Publicado 19/02/2025 13:47

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis divulgou, nesta quarta-feira (19), a estreia do documentário "O Movimento Hip-Hop em Quatis e os Eventos Culturais". A exibição acontecerá no próximo sábado (22), a partir das 19h, na Estação Cultural de Quatis, situada no bairro São Benedito.



Sob a direção do cineasta local Luis Gustavo de Souza Santos, a produção recebeu o suporte da Prefeitura de Quatis e do Ministério da Cultura. O projeto foi viabilizado através da Lei Paulo Gustavo, uma política nacional voltada para o incentivo e desenvolvimento da cultura e da economia criativa em todo o território brasileiro.



O evento será de acesso gratuito e, além da apresentação do documentário, contará com a participação especial do DJ Ofá Selecta, que comandará o Baile Plur Hi-Fi a partir das 20h30. Essa será uma grande oportunidade para valorizar a cena cultural da cidade e prestigiar os talentos locais.



Serviço

"O Movimento Hip-Hop em Quatis e os Eventos Culturais"

Data: 22/02/2025

Horário: 19h

Local: Estação Cultural de Quatis (antiga Estação Ferroviária)

Entrada gratuita