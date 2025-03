O representante é o secretário Hélio Ricardo - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 17:19

Quatis - O município de Quatis assumiu, recentemente, a cadeira de titularidade e vai representar os municípios de até 20 mil habitantes de todo o Brasil na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nos próximos dois anos. A CIT é uma comissão que reúne representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), dos estados e municípios brasileiros para discutirem sobre a aplicação da política socioassistencial em todo o país, através do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.

Na ocasião, Quatis está representando as cidades do chamado Pequeno Porte 1, através do secretário de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Quatis, Hélio Ricardo. A conquista da representatividade veio após Hélio deixar o cargo de suplente e assumir o cargo como titular. A escolha é baseada em uma decisão do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, o CONGEMAS, que nota representantes que possuem visibilidade na política de assistência social e que participam de eventos da pasta.

“Representar os municípios de até 20 mil habitantes neste espaço é importante, pois Quatis tem sido exemplo positivo na aplicação dos recursos públicos nas áreas de maior incidência no atendimento à população, como Assistência Social, Saúde e Educação. Embora o SUAS complete 20 anos este ano, ainda temos muito que avançar quando se trata do seu financiamento. Não se combate a miserabilidade sem investimento.” - comenta Hélio.

As reuniões da CIT acontecem a cada 2 meses, em Brasília (DF). Nesta semana, o secretário ainda cumpre uma agenda na capital federal para participar de outras reuniões da comissão. Entre os assuntos discutidos na CIT, os representantes debatem sobre serviços nos CRAS e CREAS, conferências, encontros, fóruns, além de financiamentos e processos orçamentários dentro das ações de políticas públicas. Além da participação a nível nacional, Quatis também faz parte da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que delibera sobre a política de assistência social no âmbito estadual.