As inscrições serão realizadas pela internetFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2025 09:51

Quatis - Estão abertas, em Quatis, as inscrições para composição de membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA). Os novos conselheiros assumirão a gestão do conselho para o biênio de 2025 a 2027. Os interessados têm até o dia 15 de abril para se candidatarem através do preenchimento de um formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1c0v2po62sEFym6tICk2jViC1PCVlwupyqmTIb3yiXms/edit

O CODEMA terá 2 representantes do Órgão Municipal Ambiental; 6 representantes do governo municipal das áreas rural, vigilância sanitária, água e esgoto, urbanismo, limpeza urbana, e outras áreas relacionadas a questões ambientais; 4 representantes da sociedade civil; 2 representantes do setor empresarial e 2 representantes dos conselhos ligados à área ambiental.

A reunião para eleger os novos membros do CODEMA acontece no dia 22 de abril, a partir das 18 horas, no Centro Administrativo 25 de Novembro (prédio da Prefeitura Municipal). Para saber mais sobre o processo de composição de membros do CODEMA, basta acessar o Decreto nº 3.370 de 24 de março de 2025, disponível pelo link https://quatis.aexecutivo.com.br/arquivos/1624/DECRETO_3.370_2025_0000001.pdf