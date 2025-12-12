Segundo a ATRICON, o Selo Ouro é concedido a órgãos e entidades que atingem um elevado padrão de transparência - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:12

Quatis - O município de Quatis alcançou destaque nacional ao conquistar, pela primeira vez, o Selo Ouro na 4ª edição do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 04 de dezembro, durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis (SC).

Quatis obteve a expressiva nota de 86,32% na avaliação, que analisa a transparência dos portais das prefeituras e demais poderes. A validação reconhece o compromisso da gestão municipal com a transparência, a responsabilidade e a eficiência na administração pública. O Selo atesta a lisura na divulgação de informações e a clareza na utilização dos recursos públicos, reforçando a confiança da população nas ações do governo municipal.

Segundo a ATRICON, o Selo Ouro é concedido a órgãos e entidades que atingem um elevado padrão de transparência, garantindo que os dados da administração pública estejam disponíveis de forma acessível, confiável e compreensível para todos os cidadãos. A avaliação considera critérios referentes à divulgação, qualidade da informação, facilidade de acesso e boas práticas de gestão.

Para a Prefeitura de Quatis, o reconhecimento reafirma o esforço contínuo em fortalecer a transparência e reforça o compromisso da gestão com a clareza, o acesso à informação e o respeito ao cidadão.

Com esta conquista, Quatis reforça seu compromisso com a gestão pública responsável e com a prestação de contas à população, consolidando-se entre os municípios mais transparentes do país.

O resultado pode ser conferido no site do Programa Nacional de Transparência Pública: https://radardatransparencia.atricon.org.br/avaliacoes.html

Sobre o Programa Nacional de Transparência Pública

O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) tem como objetivo aprimorar a qualidade das informações disponibilizadas nos portais de transparência dos entes públicos, priorizando a experiência do usuário e a garantia de acesso rápido, claro e completo aos dados governamentais.

A edição 2025 contemplou um processo rigoroso de avaliação, que incluiu autoanálise dos municípios e posterior validação pelos Tribunais de Contas. Os portais são classificados e certificados com os Selos Diamante, Ouro ou Prata, conforme o nível de aderência às exigências de transparência e às boas práticas de gestão da informação.

Entre 10.072 portais avaliados em todo o Brasil — incluindo poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, estatais, Tribunais de Contas, entre outros órgãos — apenas 2.912 foram certificados.