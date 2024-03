Na Faetec Queimados são 20 vagas para o curso de Assistente Administrativo - Divulgação

Publicado 04/03/2024 21:03 | Atualizado 04/03/2024 21:04

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está oferecendo vagas em cursos de Qualificação Profissional para mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. A oferta acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. Em Queimados são 20 vagas para o curso de Assistente Administrativo. As matrículas estão abertas e vão até 15 de março.

“A capacitação profissional aumenta as chances da mulher conseguir um emprego, conquistar autonomia financeira e retomar o comando da sua vida”, diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Estão aptas a se candidatar a uma das vagas mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em vulnerabilidade e risco social, sejam vítimas de violência e moradoras de locais com infraestrutura deficitária. As interessadas devem procurar o CEAM Queimados, que fica na rua Odilon Braga, 26, Centro. A unidade fará o encaminhamento das candidatas para a Faetec do município.

“Nós da Faetec, junto à Secretaria da Mulher, mais uma vez trazemos essas vagas na intenção de criar oportunidades para mulheres que precisam de apoio, por meio do estudo, para transformar suas vidas para melhor. Com isso, elas terão mais chances de conquistar uma colocação no mercado de trabalho”, declarou Caroline Alves, presidente da Faetec.

Para realizar a matrícula as candidatas deverão levar à unidade da Faetec em Queimados os seguintes documentos: RG; CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência; comprovante de escolaridade; e a ficha de matrícula entregue pelo CEAM ou CIAM. A previsão é de que as aulas tenham início no dia 18 de março.

Serviço:

FAETEC QUEIMADOS - 20 vagas para assistente administrativo

Local de inscrição: CEAM Queimados

Rua Odilon Braga 26, Centro

Telefone: 2665-8161/99370-8773

E-mail: ceamqueimados.rj@gmail.com