Seletivas acontecerão na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, no bairro Pacaembu - Divulgação / Prefeitura

Publicado 06/03/2024 14:03

Atenção jovens atletas de Queimados de handebol e atletismo. Nos dias 10 e 12 de março acontecerão as seletivas para a formação da equipe da secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura para a disputa dos Jogos da Baixada 2024.

Os interessados devem comparecer em uma destas datas na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, na Avenida Maracanã, s/nº, bairro Pacaembu, das 9h às 12h, quando acontecerão os testes.

As vagas para handebol masculino e feminino sub-14 são para atletas com idade até 14 anos. Já as oportunidades para atletismo (salto e corrida) são para jovens nascidos entre 2010 e 2012.

Os Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, é uma realização do jornal O DIA e envolve diversas prefeituras da região.