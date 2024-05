Evento acontece nos dias 7 e 8 com apresentações de Paulo Neto, Theo Rubia e DJ Naudão - Divulgação/redes sociais

Evento acontece nos dias 7 e 8 com apresentações de Paulo Neto, Theo Rubia e DJ NaudãoDivulgação/redes sociais

Publicado 29/05/2024 14:31

Shows com bandas e músicos evangélicos prometem agitar a cidade de Queimados nos dias 7 e 8 de junho. A iniciativa é do Movimento Reação Jovem, organizado pela união de mais de 60 igrejas da região. Além da apresentação de artistas locais nos dois dias de evento, na sexta-feira (07/06) terá show do cantor gospel Paulo Neto. No sábado (08/06) será a vez do cantor Theo Rubia e do DJ Naudão agitarem o público. O Reação Jovem acontecerá a partir das 19h no Reação Arena, que fica Avenida Camilo Cristofano, Lote 2 , Quadra 14, Vila Camarim. A entrada é gratuita.



Esta será a primeira apresentação do Movimento Reação Jovem, que está sendo organizado por uma comissão formada por líderes de diversas igrejas evangélicas do município. De acordo com o idealizador e coordenador do projeto, Rodrigo de Oliveira Santana, o objetivo é a evangelização de adolescentes e jovens. “Infelizmente muitos jovens de Queimados estão hoje perdidos nas drogas, na prostituição, na violência. O objetivo desta evangelização é o resgate destes jovens, por meio da palavra de Deus. O nome Reação é porque precisamos reagir diante desta situação e queremos que nossos jovens reajam. Queremos preparar os jovens e adolescentes para que ocupem cada esfera da sociedade. E este projeto não tem placa de igreja, a placa é Jesus”, explicou Rodrigo, que é pastor auxiliar da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Ponte Preta, pastor local de jovens e adolescentes e coordenador regional da Quadrangular de jovens e adolescentes



A expectativa dos organizadores é que cerca de 4 mil a 5 mil pessoas estejam em cada dia do evento. Fenômeno na música gospel, o jovem intérprete e compositor Paulo Neto promete levar ao público seus louvores Tua Presença, Nunca Foi Sorte, entre outros. O cantor Theo Rubia quer levar no repertório os sucessos Pode Morar Aqui, Eu Só Quero Tua Presença, Um Milhão de Anos, entre outros. Já DJ Naudão promete não deixar ninguém parado, com som gospel de vários ritmos.



História



De acordo com Rodrigo de Oliveira Santana, o Movimento Reação Jovem surgiu do Geração Forte, projeto da Igreja Quadrangular que começou no final de 2022 com o objetivo de evangelizar jovens e adolescentes. Mais tarde a iniciativa ganhou a parceria de líderes de outras igrejas.



“Desenvolvemos este trabalho em nossa igreja local, mas depois surgiu a vontade no coração de líderes de diversas igrejas em ampliar a ação dentro de Queimados, para tirar jovens e adolescentes das drogas, vícios e dar a eles um futuro na nossa sociedade. Nossa missão é resgatar e preparar jovens e adolescentes para ocupar cada esfera da sociedade. Nosso propósito é, simplesmente, ser testemunho vivo do poder de Deus e ser um canal de transformação. Uma geração comprometida a não se esconder, a erguer a bandeira da salvação, a pregar e evangelizar, levantando a bandeira da Fé. O Movimento Reação Jovem é um projeto voltado para a juventude de Queimados em busca de um avivamento e o sobrenatural de Deus. Uma incansável busca pelo melhor de Deus para nossa Cidade”, finalizou.

Serviço:

Evento: Movimento Reação Jovem

Datas: 7 e 8 de junho de 2023

Horário: A partir das 19h

Local: Reação Arena (Avenida Camilo Cristofano, Lote 2, Quadra 14, Vila Camarim)

Entrada: Gratuita