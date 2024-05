Mulher Empreendedora e a descoberta do propósito será tema de uma das oficinas gratuitas - Divulgação

Mulher Empreendedora e a descoberta do propósito será tema de uma das oficinas gratuitasDivulgação

Publicado 10/05/2024 21:04

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos para empreendedores de Queimados. São 60 vagas para três oficinas, totalizando 180. A iniciativa visa priorizar mulheres, pessoas LGBTQIA+, negros, além da população em geral. A ação, fruto de parceria entre a prefeitura e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é desenvolvida pelas secretarias municipais de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico.

As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio de formulário. As oficinas têm como temas "Entendendo custos, despesas e preço de venda"; "Finanças pessoais"; e "Mulher Empreendedora e a descoberta do propósito". As atividades ensinam o desempenho das finanças e a lucratividade, conhecimentos sobre educação financeira com uso correto das finanças pessoais e como vencer os desafios do empreendedorismo feminino.

O curso será realizado em diferentes horários no auditório da Universidade Estácio de Sá, na Rua Elói Teixeira, 165 - Centro. Confira os dias, horários e links de inscrição de cada oficina:

Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda - 14 de maio (10h às 12h) - Link de Inscrição

Finanças Pessoais - 21 de maio (14h30 às 16h30) - Link de Inscrição