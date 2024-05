Com mais de dois milhões de visualizações no YouTube, grupo apresenta releituras de músicas gospel no ritmo do samba - Divulgação / Prefeitura

Com mais de dois milhões de visualizações no YouTube, grupo apresenta releituras de músicas gospel no ritmo do sambaDivulgação / Prefeitura

Publicado 03/05/2024 18:40

Os moradores de Queimados poderão participar no sábado (04/05), a partir das 18h, na Praça dos Eucaliptos, de uma roda de samba gospel com o grupo Chega Mais Pra Cristo. O evento marca a primeira edição do projeto Roda Cultural, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O projeto Roda Cultural acontecerá todos os sábados na Praça dos Eucaliptos, que fica na avenida Professor Avelino Xanxão, s/nº, bairro Vila do Tinguá. Além de eventos musicais, a iniciativa promoverá apresentações de teatro, cinema, dança, exposições, entre outras atividades culturais. A ideia é valorizar os trabalhos produzidos pelos artistas locais.

Serviço

1ª Edição do Roda Cultural

Apresentação do Grupo Chega Mais Pra Cristo

4 de maio, a partir das 18h

Praça dos Eucaliptos, bairro Vila do Tinguá

Entrada Franca