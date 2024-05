Na terceira Comissão Processante, a que será votada na quinta-feira, Elerson Leandro responde por quebra de decoro parlamentar - Redes sociais

Na terceira Comissão Processante, a que será votada na quinta-feira, Elerson Leandro responde por quebra de decoro parlamentarRedes sociais

Publicado 30/04/2024 22:17 | Atualizado 30/04/2024 22:18

A Câmara de Vereadores de Queimados votará na quinta-feira (02/05) o afastamento em definitivo do vereador Elerson Leandro Alves (PMB). O parlamentar chegou a ser afastado do seu mandato e também da presidência da Casa, em 2023.

Ao todo, três Comissões Processantes foram instauradas para investigar o vereador, uma delas por suspeita de nepotismo, já que o então presidente da Câmara nomeou a sobrinha da sua esposa para o cargo de assessora parlamentar.

Outra Comissão instaurada diz respeito ao não cumprimento do prazo estabelecido pela lei para apresentação das emendas ao Orçamento de 2024. Em uma terceira, a que será votada nesta quinta-feira, o vereador responde por quebra de decoro parlamentar.

Além das Comissões Processantes, Elerson está sendo investigado pelo Ministério Público por acumulação ilícita de cargo público. Além de presidir a Câmara, o vereador também recebia vencimentos como servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ), cedido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que é vedado por lei.

Serviço:

Assunto: Afastamento em definitivo do vereador Elerson Leandro Alves

Data: 02/05/2024

Horário: 10h

Local: Câmara de Vereador de Queimados

End: Rua Heloísa, número 22 - Vila do Tinguá

OBS: Nao é exigido credenciamento prévio