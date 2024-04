As aulas de ginástica funcional acontecem aos sábados, das 9h às 10h - Divulgação

As aulas de ginástica funcional acontecem aos sábados, das 9h às 10hDivulgação

Publicado 19/04/2024 16:38

Seja nos acordes e notas musicais, na leitura, com exercícios físicos e até com noções de primeiros socorros, o Projeto Transformando para Transformar, inaugurado há pouco mais de um mês, no bairro da Pedreira em Queimados, vem ajudando a mudar a realidade da região. Mais de 100 alunos participam das aulas de ginástica funcional, Trança, Bombeiro Mirim e Música que são oferecidas gratuitamente no local.



O projeto é fruto de uma parceria com a ONG Kunta Kinte e funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h. “Desenvolvemos projetos na área da cultura há vários anos e o diferencial daqui é dar uma oportunidade diferente para os moradores de uma região de alta vulnerabilidade social. Queremos que no futuro as armas sejam trocadas pelos livros, pelos instrumentos musicais, ou seja, transformar vidas através da cultura, da arte e do esporte”, frisou o coordenador do projeto, Claudemir Queiroz, conhecido como Quebec, que é profissional da Marinha.



Um acervo com mais de 500 livros forma a biblioteca comunitária do espaço. Nela é possível levar os exemplares para casa dentro de um prazo estipulado e trocar por outros títulos em seguida. Tem desde livros infantis a obras científicas, enciclopédias e do segmento esportivo e automobilístico. “Comecei no projeto somente ajudando e hoje tenho duas funções: secretária e bibliotecária. Nossa biblioteca tem muita variedade de assuntos, como livros de música, infantis, evangélicos, romances, entre outros. Este projeto está sendo um grande incentivo para o nosso bairro melhorar, pois através de apoio, como do nosso amigo Felipe Carvalho, estamos conseguindo dar um suporte para crianças, jovens e adultos. O projeto está funcionando muito bem e vai melhorar mais ainda. Em breve teremos escolinha de futebol, entre outras atividade”, disse Marina Ferreira Tavares Oliveira.



Aluna da ginástica funcional, Selma Gonçalves Vilela de Souza, de 54 anos, moradora e empreendedora, falou dos benefícios das aulas para a sua saúde. “Cheguei no projeto por meio de anúncio dos moradores da comunidade e logo me inscrevi. O projeto está sendo muito bom para a minha saúde pois eu era muito sedentária, não gostava de fazer ginástica, eu ficava muito dentro de casa deitada, e na minha loja só ficava sentada. Eu entrei e estou gostando muito e está me fazendo bem fisicamente e psicologicamente pois eu estava passando por um processo de depressão. A nossa professora é um amor e muito dedicada e por isso agradeço muito aos idealizadores. Desejo que este projeto cresça mais ainda para a melhoria do nosso bairro”, contou Selma.



Já João Aleixo da Silva Junior, membro da igreja Assembleia de Deus, conheceu o projeto em sua igreja e se inscreveu para aulas de viola e arco. Sua esposa, Berenice Aguiar de Oliveira da Silva, e seu filho, João Marcos de Oliveira da Silva Aleixo, fazem aulas de violino. “Conhecemos o Quebec em nossa igreja dando aula de violino de graça, e ele nos falou do projeto. Quebec sempre nos ajudou e hoje o que conhecemos de música devemos a ele, pois é um ótimo professor, muito ético e tem muita paciência para ensinar. Quebec nos mostrou que vale a pena sonhar.



O Projeto



Transformando para Transformar é uma iniciativa inclusiva que busca promover o desenvolvimento comunitário e a transformação através da educação, da cultura e do bem-estar físico e mental. Localizado na comunidade da Pedreira, em Queimados, RJ, o projeto oferece uma variedade de atividades abertas para todas as idades, desde os 7 até os 100 anos, refletindo seu compromisso com a diversidade e a integração.



Uma das características marcantes do projeto é sua abordagem inclusiva e unissex, garantindo que todos tenham acesso igualitário às oportunidades oferecidas. Nas oficinas semanais de trança, realizadas às terças-feiras das 14h às 16h, a comunidade pode aprender e compartilhar técnicas tradicionais de cabelo, promovendo não apenas habilidades práticas, mas também um senso de união e identidade cultural.

Além disso, o projeto oferece aulas de Zumba às segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h30, e ginástica funcional, realizada aos sábados das 9h às 10h.



Outra iniciativa do projeto é o programa "Bombeiro Mirim", que acontece aos sábados das 15h às 17h. Esta atividade não só ensina habilidades práticas de segurança e primeiros socorros, mas também instila valores de liderança, trabalho em equipe e cidadania nos jovens participantes.



Além disso, o projeto oferece a oportunidade única de explorar a beleza e a profundidade da música clássica, com aulas de violino, viola, violoncelo e rabecão às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e das 14h às 15h. Essas aulas não só desenvolvem habilidades musicais, mas também estimulam a criatividade, a expressão artística e o apreço pela cultura.



“O projeto é muito mais do que uma simples série de atividades. É um catalisador de mudanças positivas e um farol de esperança e oportunidade para a comunidade da Pedreira e além. Ao fornecer acesso igualitário à educação, cultura e bem-estar, o projeto está verdadeiramente transformando vidas e construindo um futuro mais brilhante para todos”, completa Quebec.