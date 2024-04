Michele Alves e suas alunas receberam a premiação ao lado de parentes e amigos - Divulgação

Publicado 13/04/2024 18:18

A Câmara Municipal de Queimados homenageou com moção de aplausos e medalha a professora e coreógrafa Kátia Michele Alves por suas contribuições para o desenvolvimento e crescimento da dança no município. As alunas da bailarina também foram homenageadas. A premiação aconteceu na quarta-feira (10/04). As honrarias foram concedidas pelo vereador Paulinho Tudo a Ver.

Michele Alves falou da emoção da premiação e da luta para que mais meninas possam ter acesso à dança. “Infelizmente sentimos que a dança não é tão valorizada. Temos muitos talentos em Queimados, mas não recebemos ajuda nenhuma. Em 2022 fomos participar de uma competição na Argentina, cheguei a procurar a prefeitura, mas não tivemos ajuda alguma. Mas fizemos de tudo para que as nossas meninas fossem à competição. Fizemos rifa, reunimos as mães, e conseguimos ir por meios próprios. Sempre fizemos de tudo para que as nossas alunas possam crescer e se profissionalizar na dança, e essa premiação é um dos reconhecimentos de todo este esforço”, disse a coreógrafa.

História

Michele Alves Iniciou seus estudos de ballet ainda criança na Vila Olímpica de Queimados e, por meio dela, ganhou uma bolsa para iniciar seus estudos em uma escola profissionalizante em Nova Iguaçu. “Graças a Deus eu participei de muitos festivais. Minha primeira viagem Internacional para a Argentina foi em 2007. Como eu venho de família humilde, eu não tinha condições de arcar com os custos da viagem efoi meu amigo Max Lemos que pagou a passagem de ida e volta. Fiquei muito agradecida com ele pois eu tive uma grande conquista. Com meu solo conquistei medalha de Prata”, conta.

Atuando como professora de ballet em Queimados há 18 anos, Michele Alves atualmente é diretora do Studio de Dança Corpo e Arte, onde compartilha seu conhecimento com seus 80 alunos, com idade entre 3 e 16 anos. “Tenho meu estúdio desde 2017. É particular, mas eu tenho algumas alunas bolsistas. Não temos nenhuma ajuda da prefeitura para apoiar as bolsistas, tudo é por nossa conta, mas fazemos o possível. Oferecemos desconto para alunos da rede pública de ensino. Também oferecemos bolsas de 50% a 100% por meio de prova. Fazemos de tudo para lapidar talentos, e tem tido muito resultado. Três de nossas alunas que foram para a Argentina são bolsistas. Tenho quatro alunas que foram aprovadas para o Teatro Municipal, uma delas foi aprovada e este ano. E ano passado tive uma aluna que ganhou bolsa para estudar fora do País”, disse.

A equipe já participou de mais de 50 festivais, os mais recentes foram o Taboão Fest Dance em 2023, em São Paulo, e o Festival Internacional Danzamérica em 2022, na Argentina. “Participamos de festivais o ano todo, mas o custo é alto com a inscrição, figurino e, sem ajuda, às vezes fica difícil, mas sempre fazemos de tudo, e temos resultados. Para a Argentina levamos 9 coreografias e todas foram contempladas. Trouxemos cinco medalhas de ouro e também prata e bronze. Para São Paulo levamos 17 coreografias e 14 foram contempladas, e uma das minhas alunas foi a melhor bailarina do festival em São Paulo”, completou

No festival em São Paulo, Sofia Zumpichiatti foi destaque como melhor bailarina do 2° Bloco e ainda conquistou o 1° lugar no Solo Contemporâneo. Também conquistaram o 1° lugar as bailarinas Valentina Rodrigues (Solo Clássico), Claudia dos Anjos (Solo Dança Livre) e Emanuelly Baptista (Solo de Jazz). Também ganhou o 1° lugar em dança

Contemporâneo o conjunto formado pelas bailarinas Shopia, Sofia, Emanuelly, Camilly, Isabelly e Claudia.

Ainda neste mesmo festival, conquistaram o 2° lugar as bailarinas Maria Luiza (Solo Livre), Isabelly Andrade (Solo Jazz), Camilly Pessanha (Dança Livre), Sofia Zumpichiatti (Clássico Repertório) e Claudia dos Anjos (Solo Jazz). O 3° lugar ficou com as bailarinas Isabelly e Shopia (Duo Dança Livre), Emanuelly baptista (Clássico de Repertório), e o trio formado por Claudia, Sofia e Emanuelly (Clássico de Repertório).