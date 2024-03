Policiais abordaram carro onde os três suspeitos estavam com armamento, munições e outros itens - Divulgação

Três suspeitos foram presos na manhã desta segunda-feira (25/03) no bairro Vila Nascente, em Queimados, por policiais do 24° Batalhão de Polícia Militar, com apoio de agentes do Comando de Policiamento de Área (CPA). Durante a operação, que visava reprimir a atuação de grupos paramilitares (milicianos) na região, também foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, 292 munições, dois rádios transmissores, 10 carregadores de fuzis e cinco de pistolas, três celulares, duas toucas ninja, uma capa de colete e um ⁠1 Cinto de guarnição. Também foram recuperados dois veículos, um carro Nissan Versa e uma motocicleta Honda com restrição de roubo.

Os policiais foram ao local para verificar disparos de arma de fogo e na ação abordaram o carro onde os três suspeitos estavam, e com os mesmos foram encontrados o armamento, as munições e demais itens. Um quarto elemento que pilotava a motocicleta conseguiu fugir, deixando a mesma no local. A ocorrência foi encaminhada para a 55ª DP.

“Estamos intensificando as ações para combater a escalada de violência em Queimados, Japeri, Seropédica, Paracambi e Itaguaí, regiões onde nosso Batalhão atua, combatendo a atuação tanto de traficantes quanto de milicianos. Desde o último dia 19 realizamos várias operações, em diferentes localidades”, explicou o comandante do 24º BPM, tenente-coronel PM Levi Gonçalves Palmeira Júnior.