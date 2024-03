Terão prioridade no Castramóvel protetores de animais, moradores inscritos em programas sociais e ONGs - Divulgação / Prefeitura

Publicado 18/03/2024 21:55

O município de Queimados ganhou um Castramóvel e agora protetores independentes, ONGs e moradores terão a oportunidade de realizar a castração gratuita de cães e gatos. O cadastro começa nesta terça-feira (19/03), das 9h às 16h, na Secretaria Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais, na rua Nilópolis, s/nº, bairro São Roque.

O atendimento para cadastro será de terça a sexta, sempre das 9h às 16h. De acordo com informações da prefeitura, terão prioridade para a castração gratuita protetores de animais, moradores inscritos em programas sociais e ONGs. Para participar, é necessário estar com o cadastro ativo no projeto.

Os interessados devem levar documento de Identidade com foto, CPF, NIS atualizado e comprovante de residência em Queimados atualizado.

Protetores devem levar declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho e documentos que comprovem a prática.

Para as ONGs é necessário levar documentação atualizada e dados completos do local de acolhimento dos animais.