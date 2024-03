Da esquerda para a direita: André Ceciliano, Alexandre Padilha e Max Lemos em reunião meses antes do anúncio - Divulgação

Publicado 07/03/2024 17:55

Nesta quinta-feira (07/03) foi feito pelo Governo Federal, no Palácio do Planalto, a divulgação dos novos investimentos que Estados e municípios receberão a partir do Novo PAC Seleções. O município de Queimados, na Baixada Fluminense, será contemplado com uma escola de tempo integral, duas unidades básicas de saúde, uma creche, um Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), uma quadra poliesportiva e um ônibus para transporte escolar. Os investimentos são fruto de intermediação do deputado federal Max Lemos (PDT-RJ) junto ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Estou muito feliz e quero agradecer ao presidente Lula, ao ministro Alexandre Padilha e ao secretário especial de assuntos federativos, André Ceciliano, por terem nos atendido para a inclusão destes investimentos do Novo Pac em Queimados. Esta escola em tempo integral, as novas creches, mais um novo CEU, a cidade já tem um no São Roque, novas unidades de saúde, quadra poliesportiva e transporte escolar são fruto de nosso trabalho, de nossa articulação, e tenho certeza que todos estes equipamentos públicos vão melhorar muito a vida das pessoas”, declarou Max Lemos.

Novo PAC Seleções

A oferta de serviços de saúde, de vagas em escolas e creches e a quantidade de espaços para atividades culturais e a prática esportiva serão ampliadas em todo o Brasil. De acordo com o anúncio dos novos investimentos a partir do Novo PAC Seleções, serão 3.270 municípios atendidos com 6.778 obras e equipamentos, alcançando 87% da população brasileira. O investimento total é de mais de R$ 23 bilhões.