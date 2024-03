empresa destacou que, para cumprimento do calendário, é fundamental a parceria da Prefeitura e da Câmara de Vereadores - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 07/03/2024 19:07

Representantes da Águas do Rio apresentaram um cronograma de obras de esgotamento sanitário em Queimados à Câmara de Vereadores do município. O encontro aconteceu na quarta-feira (6/3). A previsão da concessionária é iniciar as intervenções ainda neste mês, logo após a emissão das licenças por parte da prefeitura.

A empresa informou que, para essas frentes de trabalho, centenas de empregos serão criados, com prioridade para a contratação de profissionais e empresas da região. A ideia é gerar renda e movimentar a economia local.



O sistema de esgotamento sanitário da cidade, que fica na Baixada Fluminense, será composto por 374 km de rede e 29 Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), responsáveis por bombear e encaminhar o esgoto até uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Esta unidade terá capacidade para tratar cerca de 600 litros de esgoto por segundo oriundos de Queimados, Japeri e uma parte de Nova Iguaçu.



Diretor da Águas do Rio, Felipe Esteves ressaltou que a empresa tem um calendário arrojado para cumprir, portanto, a parceria com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores é fundamental. “Nosso planejamento prevê o início das obras já nas próximas semanas, para que possamos cumprir as metas para universalização da coleta e tratamento de esgotos em Queimados. O saneamento está diretamente ligado à dignidade e saúde”, afirmou Esteves.



O vereador Antonio Almeida (PSC), que conduziu a reunião, fez questão de reiterar o apoio da Câmara ao conjunto de obras apresentado pela concessionária. “A Câmara de Queimados entende o acesso ao saneamento básico como progresso e será parceira da Águas do Rio para que a população seja atendida como merece”, disse.



Guandu: menos 51 milhões de litros de esgoto por dia

Com a conclusão das obras de esgotamento sanitário em Queimados e Japeri, outro município que tem previsão de início das intervenções neste ano, cerca de 51 milhões de litros de esgoto deixarão de ser lançados na Bacia do Guandu diariamente, o que equivale a 20 piscinas olímpicas. O manancial abastece 80% da Região Metropolitana do Rio.