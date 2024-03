Festa também teve presidentes de vários partidos e centenas de pré-candidatos a vereador em Queimados - Divulgação

Publicado 18/03/2024 13:33 | Atualizado 18/03/2024 13:34

Depois se filiar ao União Brasil, um dos partidos mais fortes do estado, o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, reuniu mais de 3 mil pessoas numa pajelança na última sexta-feira (14), na Casa de Godomar, no Centro da cidade. Compareceram lideranças do novo partido do prefeito, como o deputado Marcio Canela, e do antigo, o Solidariedade, como o deputado estadual Giovanni Ratinho.

Aguardados no encontro, o governador Cláudio Castro, o vice Thiago Pampolha e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar não compareceram. Porém, no telão no fundo do palco a imagem de Glauco com Cláudio Castro e Bacellar. Bateram ponto na festa também presidentes de vários partidos e centenas de pré-candidatos a vereador em Queimados que apoiam a reeleição do prefeito.

O prefeito Glauco Kaizer se comprometeu a continuar o trabalho que vem realizando no município, com mais de 11 escolas sendo reformadas e quatro escolas em construção. “Esse é o maior programa de modernização de escolas que nossa cidade já viu”, afirmou o prefeito. Ele destacou também a importância da construção de postos de saúde e da pavimentação de ruas de bairros como Inconfidência, Parque Olimpo, Parque Ipanema, Nossa Senhora da Conceição e Vila São João.

“São mais de R$ 350 milhões em investimentos em obras na cidade. Nunca se viu tanta coisa boa em tão pouco tempo. Ainda não temos uma cidade perfeita, são muitos desafios a serem vencidos, mas estamos avançando a cada dia”, disse Glauco Kaizer.