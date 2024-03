Operações nestas localidades foram intensificadas desde o último dia 19, com apreensão de entorpecentes e outros materiais, retirada de barricadas, prisões e recuperação de veículos roubados - Divulgação

Operações nestas localidades foram intensificadas desde o último dia 19, com apreensão de entorpecentes e outros materiais, retirada de barricadas, prisões e recuperação de veículos roubadosDivulgação

Publicado 21/03/2024 20:13

Policiais do 24° Batalhão de Polícia Militar apreenderam farta quantidade de material entorpecente na Comunidade conhecida como São Simão, em Queimados. A operação, que aconteceu nesta quinta-feira (21/03) e abrangeu a comunidade da Caixa D´água, contou com o apoio do 3° Comando de Policiamento de Área (CPA), que cobre a Baixada Fluminense.

“Nesta quinta-feira recebemos a informação de que haveria um possível sequestro em andamento na localidade do São Simão e realizamos uma operação emergencial. Nas diligências não foi constatado o sequestro, entretanto, foi localizado no local farto material entorpecente a ser contabilizado, que foi apresentado na 55ª DP”, explicou o comandante do 24º BPM, tenente-coronel PM Levi Gonçalves Palmeira Júnior.

Ainda de acordo com o tenente-coronel Levi, as operações nestas localidades foram intensificadas desde o último dia 19. No primeiro dia foram retiradas quatro toneladas de entulhos e trilhos de trem provenientes de desobstrução de vias (retirada de barricadas). No bairro São Simão uma pessoa foi presa (ainda não identificada) e foram apreendidos dois rádios transmissores, 58 unidades de cocaína, 40 unidades de maconha, 38 pedras de crack, além de R$ 23,90 em espécie. Ainda na mesma operação um 1 veículo Renault / Duster roubado foi recuperado.

Outra operação aconteceu no Morro Ajax onde, após denúncias anônimas de implantação de tráfico, policiais apreenderam um indivíduo com um revólver calibre 38, ⁠material entorpecente, base de rádio e coldre.

“Nosso Batalhão é responsável pelos municípios de Queimados, Japeri, Seropédica, Paracambi e Itaguaí e estamos intensificando as ações para combater a escalada de violência. Hoje também fizemos uma operação em outra localidade, no bairro São Jorge, em Engenheiro Pedreira, Japeri, tão perigoso quanto o Morro do São Simão. No local foram apreendidos dois indivíduos, além de duas pistolas, cinco rádios transmissores, cinco bases de rádio e farto material entorpecente a ser contabilizado. Vamos continuar no combate tanto a traficantes quanto a milicianos”, completou o tenente-coronel Levi.