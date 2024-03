Max Lemos foi prefeito em Queimados por duas vezes e atualmente é deputado federal - Divulgação

Max Lemos foi prefeito em Queimados por duas vezes e atualmente é deputado federalDivulgação

Publicado 19/03/2024 15:05 | Atualizado 19/03/2024 15:09

O deputado federal Max Lemos lidera a pesquisa eleitoral em Queimados, na Baixada Fluminense, onde já foi prefeito por duas vezes. O instituto Prefab Future abriu a série de pesquisas em 2024 por todo o estado do Rio de Janeiro iniciando por Queimados e, segundo a sondagem de 800 entrevistas realizada em 14 de março, se a eleição fosse nesta data, Max Lemos venceria a disputa eleitoral com 50,6% dos válidos contra 32,6% do atual prefeito, Glauco Kaizer. Em seguida vem Fabio Sperendio (7,5%), Zaqueu Teixeira (6,8%), Jordane Cabral (1,9%) e Alexandre Carvalho (0,6%). A pesquisa está registrada no TSE sob o número: RJ-05509/2024.



“É uma disputa ainda no início, as propostas dos candidatos ainda não estão colocadas, mas o ex-prefeito de Queimados Max Lemos tem vantagem nessa sondagem inicial”, avalia o diretor de pesquisas quantitativas, Henrique Serra.



Ainda segundo a sondagem, que tem 3,47% de margem de erro e intervalo de confiança de 95%, Glauco Kaizer tem 49,7% de reprovação de seu governo contra 32,8% de aprovação. A pesquisa também avaliou as administrações estadual e federal. A gestão do governador Cláudio Castro tem 43,1% de reprovação, e a do presidente Lula tem 55,1%.





Veja os números



Votos válidos



Max Lemos – 50,6%

Glauco Kaizer – 32,6%

Fabio Sperendio – 7,5%

Zaqueu Teixeira – 6,8%

Jordane Cabral – 1,9%

Alexandre Carvalho – 0,6 %





Votos totais



Max Lemos – 39,8%

Glauco Kaizer – 25,6%

Fabio Sperendio – 5,9%

Zaqueu Teixeira – 5,4%

Jordane Cabral – 1,5%

Alexandre Carvalho – 0,5 %

Branco ou nulo – 12%

Não sabe ou indeciso – 9,3%





Rejeição (única)



Glauco Kaizer – 22,1%

Max Lemos - 13,6%

Zaqueu Teixeira - 12,9%

Jordane Cabral - 4,4%

Fabio Sperendio - 3,3%

Alexandre Carvalho – 2,9%

Não sabe ou Indeciso – 21%

Não rejeito nenhum – 19,8%