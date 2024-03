Vacinação será em todos os postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h - Divulgação / Prefeitura

A campanha de vacinação contra a gripe em Queimados começará na próxima segunda-feira (25/03). A aplicação do imunizante estará disponível para o público prioritário em todos os postos de saúde da cidade. Os primeiros a se vacinarem serão crianças de 6 meses a menos de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas.

Trabalhadores de transporte coletivo, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade e professores do ensino básico e superior também estão no grupo prioritário. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 43 mil pessoas, sendo que grande parte deste público são pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a cerca de 20 mil idosos, ou seja, 46,5%. “É sempre bom destacar que a vacina não elimina a chance do contágio, porém, ela vai atuar de forma que, caso o indivíduo seja contagiado, ele tenha os sintomas de forma mais branda. Nossos idosos precisam procurar um posto mais próximo de casa para garantir essa proteção”, destaca a secretária municipal de Saúde, Marcelle Nayda.

Para se vacinar é necessário procurar uma unidade de saúde mais próxima de casa, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Será necessário levar documento de identificação, como RG e CPF, ou Cartão Nacional de Saúde. Para os imunocomprometidos é necessário um documento que comprove a condição de saúde, como receita médica, atestado ou declaração médica.

A campanha de vacinação contra a gripe acontece anualmente e, neste ano, foi antecipada pelo Governo Federal. A vacina protege contra os três tipos do vírus da Influenza em dose única, exceto para crianças que vão receber a dose pela primeira vez e, nesse caso, elas devem tomar as duas doses com um intervalo de 30 dias.