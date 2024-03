Município foi um dos fortemente atingidos pelas chuvas em fevereiro - Redes Sociais

Município foi um dos fortemente atingidos pelas chuvas em fevereiroRedes Sociais

Publicado 22/03/2024 00:24

O município de Queimados decretou ponto facultativo para esta sexta-feira (22/03). A decisão foi tomada pela prefeitura na noite desta quinta-feira (21), devido a previsão de fortes chuvas no estado para os próximos dias. Com a decisão, estão suspensas as aulas na rede pública de ensino, os atendimentos nas unidades de saúde e nas secretarias municipais.

Os serviços essenciais serão mantidos em funcionamento. Equipes de emergência e da Defesa Civil estão de prontidão para atender eventuais demandas da população. A administração municipal reforça a importância da população seguir as orientações das autoridades e evitar sair de casa, se possível, durante o período de chuvas intensas.

Estarão funcionando como pontos de apoio para a população as escolas municipais Metodista, Waldick Cunegundes Pereira e Joaquim de Freitas.

Os telefones da Defesa Civil são 199, 2665-6321 ou 98632-0219.