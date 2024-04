Atividade é para alunos da rede municipal de ensino com diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outro tipo de deficiência - Divulgação / Prefeitura

Publicado 05/04/2024 22:35

A natação desempenha um papel importante no desenvolvimento físico, mental e emocional. Pensando nisso, os alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado de Queimados (CAEEQ) começaram nesta sexta-feira (05/04) a oficina de natação. A atividade aconteceu na piscina semiolímpica Deverly Antinareli Gomes, no bairro Pacaembu.

O objetivo do projeto é proporcionar mais vivências esportivas e momentos de lazer para os alunos da rede municipal de ensino com diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outro tipo de deficiência. A iniciativa vai ajudar na autonomia e bem-estar dos estudantes e na construção de uma rotina que valorize a acessibilidade no ambiente aquático. Inicialmente, 20 alunos participarão das atividades.

O coordenador de educação especial, Leonardo Pereira, explicou a importância dessas atividades para o desenvolvimento dos alunos: "Pensar em práticas inclusivas com essa união entre as secretarias facilita e ajuda muito no desenvolvimento do aluno e, essa atividade na piscina proporciona que a vivência social seja facilitada", disse.

A moradora do bairro Jardim Queimados, Luciene de Oliveira Teixeira, 44 anos, mãe do aluno Pedro Gabriel de Oliveira, de 12 anos, falou com empolgação sobre as atividades: "Eu adorei, eu já queria mesmo colocar meu filho na natação, mas não estava em condições. Ele ama água, quando me avisaram dessa atividade, eu gostei", disse.

A natação é uma atividade que trabalha diversos músculos e articulações do corpo, trazendo benefícios como melhora na respiração, capacidade neurológica e bem-estar geral. Além disso, ajuda na prevenção e combate de doenças.