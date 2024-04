Jogadores serão avaliados no sábado (13/04), às 9h, no Ginásio Municipal Metodista - arquivo

Publicado 11/04/2024 21:33

A secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura de Queimados está realizando mais uma seletiva para os Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região. Desta vez a seleção será para compor a equipe de futsal que irá representar o município durante a competição.

A seletiva para futsal acontecerá no sábado (13/04), às 9h, no Ginásio Municipal Metodista, no bairro Pacaembu, às 9h da manhã. Os jogadores serão avaliados com base em habilidades técnicas, táticas e físicas, para preencher as vagas na categoria Sub-17 masculino (jovens entre 15 e 17 anos).

Os Jogos da Baixada são realizados pelo jornal O DIA e envolvem diversas prefeituras da região.