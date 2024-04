A vacinação estará disponível apenas para o grupo prioritário - Divulgação /Prefeitura

Publicado 11/04/2024 19:15

O Dia D de mobilização nacional para a Campanha de Vacinação Contra a Gripe acontecerá no sábado (13/04), uma grande oportunidade para quem não puder comparecer durante a semana para se proteger e atualizar a carteirinha. Em Queimados, na Baixada Fluminense, todas as unidades de saúde estarão abertas das 9h às 16h para a aplicação da vacina. O Centro de Tratamento de Hipertensão e Diabetes (Cethid) também estará funcionando e contará com um drive-thru.

A vacinação estará disponível apenas para o grupo prioritário: crianças de 6 meses a 5 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior, trabalhadores de transporte, pessoas com deficiência permanente e população privada de liberdade

Para se vacinar, é necessário comparecer a uma das unidades de saúde com documento de identificação, como RG, CPF ou Cartão Nacional de Saúde.