Projeto já aconteceu nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Durante os três dias do Circuito são oferecidas aulas recreativas e introdutórias ao skateDivulgação

Publicado 09/04/2024 16:50

Esporte olímpico e com atletas brasileiros em destaque no cenário mundial, o skate atrai cada vez mais novos adeptos/praticantes. Pensando nisso, a Universidade Federal Fluminense (UFF) criou o projeto ‘Circuito de Skate UFF nas Cidades’ como uma estratégia para aproximar o público mais jovem dessa modalidade como um esporte. Nos dias 12, 13 e 14 de abril será a vez da cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, receber o projeto. As atividades acontecerão na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, na Avenida Maracanã, s/nº, bairro Pacaembu.

O projeto é gratuito. Em Queimados a realização será feita em parceria com as secretarias municipais de Gestão de Convênios e Esportes da Prefeitura. Podem participar crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Os interessados poderão realizar a inscrição no dia do evento apresentando comprovante de residência e documento de identificação, lembrando que os responsáveis precisam estar presentes no ato da inscrição.

Cada participante receberá um kit com camisa, sacola e boné. Na Tenda do Saber acontecerão aulas de iniciação à prática do skate e aula recreativa de skate. Na sexta-feira as atividades acontecerão das 14h às 17h. No sábado haverá dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 17h. E no domingo o projeto acontece apenas pela manhã, das 9h às 12h.

O projeto

O ‘Circuito de Skate UFF nas Cidades’ acontece em colaboração com a Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte (SNEALIS/ME), e reúne crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em atividades de habilidade, inclusão e aprendizado.

No primeiro circuito foram realizadas 6 etapas. Na edição de 2024 são 12 etapas, que se iniciaram em janeiro. Dentro do processo de execução para a implementação do projeto, houve um chamamento público para a realização das etapas em diferentes locais do país. “Todas as cidades que participam do circuito cumprem o plano de trabalho e a proposta pedagógica do projeto. Os inscritos recebem um kit com mochila, camisa e boné, e participam de oficinas enriquecedoras, como Ludicidade, História do Skate, Montagem e Desmontagem do Skate, e Skate Orientado”, explica a coordenadora do projeto, Nelma Cezario.

O circuito permite a disseminação do skate como um elemento agregador, integrador e conscientizador, e tem como propósito principal sensibilizar os participantes sobre a importância do esporte não apenas como uma prática física, mas como um meio para aprimorar a saúde e fortalecer os laços sociais.

As atividades programadas aconteceram em janeiro e fevereiro deste ano nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. As próximas cidades previstas para receber o projeto são Búzios (26 a 28/04); Tanguá (10 a 12/05); Porto Real (24 a 26/05); Areal (07 a 09/06); Miguel Pereira (21 a 23/06); e Rio Bonito (29 a 30/06).