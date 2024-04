Oportunidades são para pessoas a partir de 10 anos de idade. Aulas acontecem às terças e quartas - Divulgação / Prefeitura

Oportunidades são para pessoas a partir de 10 anos de idade. Aulas acontecem às terças e quartasDivulgação / Prefeitura

Publicado 17/04/2024 19:03

Moradores de Queimados que queiram aprender a tocar instrumentos musicais, de forma gratuita, já podem procurar o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Planeta Futuro. Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de teclado e violão para pessoas a partir de 10 anos de idade. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O CEU fica na Rua Macaé, 430, bairro São Roque. Para se inscrever, basta comparecer ao local com xerox do documento de identidade, CPF e comprovante de residência, das 9h às 16h. Em caso de pessoas com menos de 18 anos, é necessário a cópia dos documentos do pai ou responsável.

As aulas, que tem uma hora de duração, acontecem às terças-feiras (das 14h às 17h), e às quartas-feiras (das 9h às 11h e das 14h às 17h).