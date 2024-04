Para utilizar a medicação é necessário procurar um profissional de saúde para saber da necessidade da PrEP e se enquadrar no público-alvo - Divulgação

Para utilizar a medicação é necessário procurar um profissional de saúde para saber da necessidade da PrEP e se enquadrar no público-alvoDivulgação

Publicado 17/04/2024 18:10

Queimados está entre os cinco municípios do Brasil com o maior número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. A cidade está em 3° lugar no ranking, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em 2023. Agora, moradores do município que convivem com o HIV, ou com alguém que tenha o vírus, podem ter acesso gratuito à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), estratégia que compõe a chamada prevenção combinada, que busca evitar novas infecções pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). A oferta do medicamento começou na terça-feira (16/04). Para ter acesso ao PrEP os interessados devem procurar a Casa da Vigilância em Saúde, que fica na Av. Irmãos Guinle, 673, Centro de Queimados.

Para utilizar a medicação é necessário procurar um profissional de saúde para obter informações sobre a necessidade da PrEP e se enquadrar no público-alvo, que inclui gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas trans, trabalhadores(as) do sexo, pessoas que estão em relacionamento com uma pessoa com diagnóstico positivo para o HIV (estando ou não indetectável) e que não esteja em tratamento e apresenta episódios frequentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

A PrEP é uma combinação de dois medicamentos antirretrovirais (tenofovir + entricitabina) que auxiliam o organismo a se preparar para um possível contato com o HIV. O medicamento apresenta composição similar aos utilizados no tratamento do HIV e reduz em mais de 90% as chances de uma pessoa se infectar quando exposta ao vírus, de acordo com informações do Ministério da Saúde.