Mais conhecido como CEU, espaço oferece lazer, prática esportiva e cultura à populaçãoDivulgação / Prefeitura

Publicado 22/04/2024 19:45

A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para aulas de Forró, Zouk, Salsa, Samba, Bolero, Soltinho, Charme e Balé. Para se inscrever basta comparecer ao Centro de Artes e Esportes Unificados, localizado na Rua Macaé, 430, São Roque, das 9h às 16h. É necessário levar xerox do documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Em caso de pessoas menores de 18 anos é preciso levar cópia dos documentos do pai ou responsável.

As atividades ocorrem uma vez por semana no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). As aulas de Balé são segundas e quintas-feiras, pela manhã (8h às 11h) e tarde (14h às 17h. Podem se matricular crianças a partir de 5 anos.

As aulas de Forró, Zouk e Salsa acontecem às quartas-feiras, das 17h às 19h. Já Samba, Bolero e Soltinho são na sexta-feira, das 9h às 11h, assim como o Charme, das 17h às 19h. Essas atividades são para pessoas a partir de 15 anos.

O Centro de Artes e Esportes Unificados Planeta Futuro é um espaço de 3 mil metros quadrados dedicado a oferecer lazer, prática esportiva e cultura à população. O local dispõe de biblioteca com milhares de livros, pista de skate, parquinho para crianças, quadra poliesportiva e um cineteatro/auditório com capacidade de até 60 lugares.