Festa, tradicional na cidade, reúne os apaixonados por rock'n roll e motociclismo - Divulgação / Prefeitura

Festa, tradicional na cidade, reúne os apaixonados por rock'n roll e motociclismoDivulgação / Prefeitura

Publicado 26/04/2024 14:57

O feriado do Dia do Trabalhador em Queimados, data da festa mais tradicional da cidade, terá shows em comemoração ao 25º aniversário do Tarântulas Motoclube. O evento acontece no Parque de Eventos, na Rua 23, bairro Pacaembu, a partir das 10h com entrada franca.

A realização conta com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A programação conta com a chegada das motocicletas que vêm em comboio pela Rodovia Presidente Dutra, até o local do evento, e em seguida tem a apresentação dos shows das bandas Good Trip, Vydro, Tribo do Rock (rock na rua), Cilindrada, Love Rebels, Taberna dos Moe's e Vinhos e Flores. Os amantes do motociclismo de diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro vão se reunir no município. Tendas de alimentação, feira de artesanato, roupas, objetos e artigos de uso pessoal típicos para os motociclistas e roqueiros, estarão expostas no Pacaembu.

Em meio às festividades haverá uma homenagem ao ilustre queimadense Carlinhos do Rock, líder do histórico grupo Rock na Rua, músico e produtor cultural, que faleceu aos 59 anos, em março deste ano.

Confira a programação:

9h30 Às 10h - Apresentação dos Idosos

10h Às 10h30 - Homenagem ao Carlinhos Rezende

12h Às 12h40 - Good Trip

13h Às 14h - Vydro

14h30 Às 15h30 - Tribo Do Rock (Rock Na Rua)

16h Às 17h30 - Cilindrada

18h Às 19h30 - Love Rebels

20h Às 21h - Taberna dos Moe's

21h30 Às 22h30 - Vinhos e Flores