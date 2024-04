O cantor Marcus Salles, ex-integrante do Quatro por Um, será uma das atrações do evento - Divulgação

O cantor Marcus Salles, ex-integrante do Quatro por Um, será uma das atrações do eventoDivulgação

Publicado 30/04/2024 15:01

Um grande show de música gospel vai movimentar os cristãos de Queimados nos poximos dias 2 e 3 de maio, a partir das 18h, no Parque de Eventos Pacaembu (Rua 23, ao lado do Ginásio Metodista). A Cruzada Evangelística de Queimados receberá nomes consagrados como os cantores Beatriz, Marcus Salles, Samuel Eleotério e a pastora Helena Raquel. A programação conta ainda com cantores, pregadores e ministérios de louvor locais.

O evento faz parte do calendário cultural da cidade de Queimados, que neste mês de maio conta ainda com a Festa do Trabalhador (1/5) e a Marcha pra Jesus (18/5). O evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as igrejas evangélicas de Queimados, promete atrair milhares de pessoas ao local.

Confira a programação:

Dia 2 de maio - A partir das 18h

- Igreja Batista Central

- Igreja Assembleia de Deus em Queimados (Pr. Ailton Lima)

- Assembleia de Deus Ministério Nissi (Pr. Mateus Pompeu)

- Pr. Gabriel Mousinho

- Nino César

- Cantora Beatriz

- Marcus Salles

- Samuel Eleotério

Dia 3 de maio - A partir das 18h

- Igreja Bete Javeh e Eduardo Dutra

- Igreja Assembleia de Deus MInistério Shalon

- ADEQ (Ministério de Louvor Nasci pra te adorar)

- Pastora Helena Raquel

- Banda Agnus 5

- Ministério de Louvor CADEQ

- Ministério Apascentar