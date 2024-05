As oportunidades exigem formação em nível médio e superior e experiência na área pretendida. Para instrutor de Judô estão sendo oferecidas 4 vagas - Prefeitura / redes sociais

As oportunidades exigem formação em nível médio e superior e experiência na área pretendida. Para instrutor de Judô estão sendo oferecidas 4 vagasPrefeitura / redes sociais

Publicado 01/05/2024 23:26

A Prefeitura de Queimados abrirá nesta quinta-feira (02/05), a partir das 8h, um processo seletivo para a contratação temporária de 56 oficineiros e dois musicoterapeutas. Os interessados podem se inscrever por meio do site até as 23h59 do dia 3 de maio. O edital está disponível no site da prefeitura na aba ‘Concursos’.

As vagas são para instrutor de Capoeira (4), Futsal (4), Vôlei (4), Basquete (2), Handebol (2), Xadrez (4), Recreação (6), Judô (4), Dança (2), Teatro (2), Música (4), Musicoterapia (2), Robótica (6), Informática (6) e Tecnologias em Mídias Sociais (6). As oportunidades exigem formação em nível médio e superior e experiência na área pretendida, com registro nas atribuições específicas da área.

O salário é de R$ 1.980,00 para as oficinas com carga horária de 23 horas semanais. E de R$ 3.960,00 para as oficinas com carga horária de 45 horas semanais. Entre as oficinas disponíveis, quatro vagas estão reservadas para pessoas com necessidades especiais. As contratações têm duração de seis meses, podendo ser prorrogadas.

Os profissionais atuarão no projeto de reforço escolar, o Eduque Mais, que atenderá mais de 13 mil alunos das escolas municipais. O objetivo do projeto é realizar atividades educacionais e recreativas no contraturno das aulas nas áreas de esporte, arte, cultura e tecnologia. A iniciativa acontece em todas as unidades escolares e busca ampliar e diversificar a grade curricular educacional.