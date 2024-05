Longa-metragem apresenta a jornada da famosa dupla de funk dos anos 90, Claudinho e Buchecha - Divulgação

Publicado 03/05/2024 17:52

O Clube de Cinema da Praça anuncia o início de sua temporada de exibições gratuitas de

cinema ao ar livre. As sessões, programadas para acontecer sempre no primeiro domingo

de cada mês até agosto, têm como objetivo ampliar o acesso ao cinema nacional,

inserindo-os de forma integrada ao cenário cultural da Baixada Fluminense. O primeiro

encontro está marcado para o dia 05 de maio, na Praça de São Cristóvão, em Queimados,

com início às 19h.

“O evento surge como uma iniciativa de fortalecimento da linguagem audiovisual em uma

cidade onde não há salas de cinema com sessões regulares. A partir dessa lacuna, a

iniciativa busca oferecer alternativas de lazer e cultura acessíveis, além de promover a

difusão do cinema nacional em locais descentralizados”, comenta o produtor e curador

Diego Bion.

A exibição de estreia mergulha no universo do funk através do filme "Nosso Sonho", dirigido

por Eduardo Albergaria. O longa-metragem apresenta a jornada da famosa dupla de funk

dos anos 90, Claudinho e Buchecha, e mostra, através de uma perspectiva íntima, a

amizade e a superação que os levaram a conquistar o Brasil e um importante espaço no

cenário musical nacional.

Considerando ainda a participação do público em sua diversidade, a programação prevê

sessões com classificação livre, além de contar com intérpretes de libras em todas as datas.

Para completar, o evento conta com distribuição de pipoca e bebida, garantindo uma

experiência completa de cinema ao ar livre ao público.

O Clube de Cinema da Praça é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura do Governo Federal, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Queimados e Prefeitura Municipal de Queimados, e em parceria com o Projeto Professor Fábio Castelano.

Serviço | Clube de Cinema da Praça

Data: 05 de maio de 2024

Horário: 19h

Local: Praça de São Cristóvão

Endereço: R. Nilópolis - São Roque, Queimados - RJ, 26310-060

Classificação: Livre

Gratuito