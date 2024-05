Dj Julio Moska será uma das atrações da noite - Redes Sociais

Publicado 10/05/2024 21:55

Os moradores de Queimados poderão participar de mais uma edição do projeto Roda Cultural, que desta vez terá Baile Charme ao som da Cia Black de Cria, Cypher b.boys KND e de Dj Julio Moska. Uma noite que promete explorar toda a riqueza da black music, do hip-hop ao passinho, do soul ao afrobeat. O evento gratuito, que acontecerá no sábado (11/05), a partir das 18h, na Praça dos Eucaliptos, também terá Feira de Artesanato. A realização é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.



Serviço

Projeto Roda Cultural com Baile Charme

Data: 11/05/2024

Horário: a partir das 18h

Local: Praça dos Eucaliptos - Avenida Professor Avelino Xanxão, s/nº, Vila do Tinguá