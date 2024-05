Normalização do fornecimento de água tratada nestas regiões ocorrerá, de forma gradativa, em até 72 horas após a conclusão do serviço - Divulgação

Publicado 07/05/2024 00:36

A Águas do Rio informou que nesta segunda (06/05) está sendo realizada a substituição do trecho da rede que contribui para o abastecimento de bairros de Queimados, Japeri e Nova Iguaçu, além do Centro e Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Um vazamento ocorrido na última quinta-feira (02) em uma das adutoras do Sistema Ribeirão das Lajes, em Guadalupe, na comunidade do Muquiço, está impactando a distribuição de água nessas localidades.

As regiões afetadas em Queimados são: Distrito Industrial, Jardim Campo Alegre, Jardim da Fonte, Parque Industrial, Parque Olimpo, Piabas, Pinheiro, Parque Ipanema, Eldorado, Fonte Cova, Grande Rio, Jardim São Miguel, Jardim Magnólia, Jardim Santa Rosa, Jardim Vista Alegre, Parque Valdariosa e Valdariosa

Em Japeri estão sendo afetados os bairros: Cidade Jardim Marajoara, Cidade Sr. Do Bonfim, Citrópolis, Eldorado, Marajoara, Morro Citrópolis, Parque Guandu, Parque Mucaja, Parque Santos, Santa Terezinha, Belo Horizonte, Centro, Engenheiro Pedreira, Eucaliptos, Jardim Primavera, Jardim São João, Nova Belém, São Jorge, Transmontana e Vila Central

Já em Nova Iguaçu o abastecimento está impactando os bairros Jardim Guandu, Prados Verdes e KM32.

A Águas do Rio informou ainda que a normalização do fornecimento de água tratada nestas regiões ocorrerá, de forma gradativa, em até 72 horas após a conclusão do serviço, prevista para esta terça-feira (07/05).

A concessionária orienta que os clientes das localidades com abastecimento impactado mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, até a regularização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.