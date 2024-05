O abastecimento nas localidades afetadas deverá ser normalizado, de forma gradativa, em 72h após a conclusão dos serviços - Divulgação

O abastecimento nas localidades afetadas deverá ser normalizado, de forma gradativa, em 72h após a conclusão dos serviçosDivulgação

Publicado 15/05/2024 01:04

A Águas do Rio informou que o fornecimento de água tratada precisou ser reduzido nas cidades de Queimados, Japeri e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em partes da Capital na terça-feira (14/05). Para executar o reparo de um vazamento em uma das adutoras do Sistema Ribeirão das Lajes, em Seropédica, a Rio+Saneamento, empresa que atua naquele município, teve que retirar de carga a tubulação, afetando o abastecimento de água para essas regiões. Ainda não há prazo para a conclusão do serviço.



Durante esta parada, a Águas do Rio informa que aproveitará para executar intervenções na tubulação na sua área de concessão. Os trabalhos serão concluídos até quarta-feira (15/05).



A concessionária orienta que os seus clientes reservem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.



O abastecimento nas localidades afetadas será normalizado, de forma gradativa, em 72h, após a conclusão dos serviços executados pela Águas do Rio e Rio+Saneamento. Mais informações pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp para a Águas do Rio.



Regiões afetadas:



Queimados: Distrito Industrial, Jardim Campo Alegre, Jardim da Fonte, Parque Industrial, Parque Olimpo, Piabas, Pinheiro, Parque Ipanema, Eldorado, Fonte Cova, Grande Rio, Jardim São Miguel, Jardim Magnolia, Jardim Santa Rosa, Jardim Vista Alegre, Parque Valdariosa e Valdariosa.



Japeri: Cidade Jardim Marajoara, Cidade Sr. Do Bonfim, Citrópolis, Eldorado, Marajoara, Morro Citrópolis, Parque Guandu, Parque Mucaja, Parque Santos, Santa Terezinha, Belo Horizonte, Centro, Engenheiro Pedreira, Eucaliptos, Jardim Primavera, Jardim São João, Nova Belém, São Jorge, Transmontana e Vila Central



Nova Iguaçu: Jardim Guandu, Prados Verdes e KM32

Rio de Janeiro: Glória, Catete, Flamengo, Laranjeiras (partes), Centro e Zona Norte